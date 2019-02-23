Провокаторы: ANNA MARIA о тех, кто спрашивает "чей Крым?" - видео

На записи прямой трансляции с -48:00

Сегодня, 23 февраля, во время финала нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2019 сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта ANNA MARIA, которые претендуют на то, чтобы представлять Украину в израильском Тель-Авиве, назвали провокаторами и тех, кто компрометирует их, задавая вопросы об оккупации Крыма.

Реклама

"Наши родители сделали свой выбор, а мы свой. Мы не можем его изменить. Если бы встал вопрос – выбрать конкурс, или родителей мы, как и любой нормальный человек, выбрали бы родителей", – ответили певицы, расплакавшись прямо на сцене, в ответ на вопрос ведущего Сергея Притулы, не пожалели ли они, что подали заявку для участия в конкурсе.

Они добавили, что любят Украину, не нарушали никаких законов и в последнее время не выступали в России.

"Люди, которые нас скомпрометировали (задавая вопросы о Крыме - ред.) – они не патриоты Крыма, и не патриоты Украины", - заявили исполнительницы.

Судья нацотбора, крымско-татарская певица Джамала, которая победила на Евровидени-2016 на это исполнительницам сказала: "Как вы можете говорить в интервью, что Крым - это "наша родина". Есть только один ответ на этот вопрос: Крым - это Украина, это оккупированный полуостров, идет война".

Другой член жюриЕвгений Филатов отметил, что, несмотря на профессионализм Анны и Марии, ему трудно оценивать их объективно.

"У Джамалы была ясна позиция по Крыму, когда она пела на Евровидении. А вот вам придется еще не один раз находить какие-то слова для того, чтобы реабилитировать себя и в Украине, и в Европе", – заявил продюсер.

Ранее участницы дуэта ANNA MARIA Анна и Мария Опанасюк отказались признать агрессию РФ против Украины и аннексию Крыма во время эфира на телеканале ATR. По данным СМИ, мать девушек - Лариса Опанасюк - замглавы подконтрольного Кремлю совета министров Крыма. В 2014-м она получила медаль Минобороны РФ "за возвращение Крыма".

Смотрите также: Евровидение. MARUV ответила, чей Крым и о гастролях в РФ: видео