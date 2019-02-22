Претендентки на Евровидение не признали агрессию РФ: видео

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Участницы дуэта ANNA MARIA Анна и Мария Опанасюк, которые вышли в финал национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 отказались признать российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма во время эфира на телеканале ATR.

На вопрос "Чей Крым?", они ответили "Наш", однако позже уходили от конкретного ответа, чей именно.

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Девушки родом из Симферополя.

"Мы не будем говорить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать… Случилось то, что там появились две границы - украинская и российская. И все умные люди сделают выводы сами", - заявила одна из сестер, комментируя события марта 2014 года.

"Мне кажется, что Украина просто потеряла Крым. Это наше мнение… Мы ж не баллотируемся в президенты Украины. На этот вопрос мы просто не будем отвечать, потому что мы не политики", - сказала также она.

По данным СМИ, мать девушек - Лариса Опанасюк - замглавы подконтрольного Кремлю совета министров Крыма. В 2014-м она получила медаль Минобороны РФ "за возвращение Крыма".

Финал национального отбора на Евровидение пройдет вечером в субботу, 23 февраля. Сам конкурс будет проходить с 14 по 18 мая в Израиле.

16 февраля стал известен список финалистов нацотбора.

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Теги: Россия, Крым, аннексия, евровидение, анна опанасюк, мария опанасюк
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