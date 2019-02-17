Нацотбор на Евровидение-2019: кто прошел в финал - видео

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В финал национального отбора на Евровидение вышли исполнители Freedom Jazz, Anna Maria и KAZKA

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Вчера, 16 февраля, состоялся второй полуфинал национального отбора участника от Украины на песенном конкурсе Евровидение-2019, который состоится в этом году в Тель-Авиве (Израиль).

Победителей выбирали в прямом эфире. В финал прошли Freedom Jazz, Anna Maria и KAZKA. Там они сразятся с победителями первого полуфинала - Yuko, Brunettes Shoot Blondes и певицей Maruv.

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Единственный в Украине джаз-бэнд Freedom Jazz, который представляют женщины, во втором полуфинале нацотбора выступил с песней "Cupidon". Коллектив вышел в финал с максимальным результатом в 16 баллов - 5 баллов от жюри и 7 от зрителей.

Сестры-близняшки из Крыма ANNA MARIA (Анна и Мария Опанасюк) представили песню собственного сочинения "My road" ("Моя дорога"). Они заняли второе место - 5 баллов у жюри и 7 у зрителей.

Группа KAZKA, которая прославилась во всем мире с песней "Плакала" (первая украинская композиция, возглавившая чарт SHAZAM; побила все рекорды просмотров в украинском сегменте YouTube), за право поехать от Украины в Тель-Авив боролась с песней "Apart".  Музыканты получили 7 баллов от жюри и 5 от зрителей.

Посмотреть нацотбор на Евровидение можно будет на телеканалах СТБ и UA:Перший. 23 февраля состоится финал национального отбора.

Смотрите также: Нацотбор на Евровидение-2019: все участники полуфинала - видео

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Теги: полуфинал, евровидение, финал, kazka, нацотбор, Freedom Jazz, ANNA MARIA
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