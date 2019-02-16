Нацотбор на Евровидение-2019: все участники полуфинала - видео

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Второй полуфинал национально отбора участников на Евровидение-2019 состоится сегодня в прямом эфире

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Сегодня, 16 февраля, состоится прямой эфир второго полуфинала национального отбора восьми претендентов на право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве (Израиль).

Начало в 19:00. Выступят Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii и Freedom Jazz. Из них только трое пройдут в финал.

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Претенденты и их песни:

Украинский певец из Львова Ivan NAVI (Иван Сяркевич) во втором полуфинале нацотбора выступит с песней "All For The Love".

Сестры-близняшки из Крыма ANNA MARIA (Анна и Мария Опанасюк) представят песню собственного сочинения "My road" ("Моя дорога"). 

Группа KAZKA, которая прославилась во всем мире с песней "Плакала" (первая украинская композиция, возглавившая чарт SHAZAM; побила все рекорды просмотров в украинском сегменте YouTube), за право поехать от Украины в Тель-Авив поборются с песней "Apart".

Украинская певица, композитор и автор текстов KiRA MAZUR споет песню "Дихати".

LAUD (Влад Каращук) исполнит лирическую композицию "2 дні".

Певец KHAYAT рассчитывает на победу в нацотборе с песней "Ever".

Киевские музыканты из альтернативной группы Braii представят песню "Maybe". Солистка коллектива Оксана Брызгалова ранее выступала сольно.

Единственный в Украине джаз-бэнд Freedom Jazz, который представляют женщины, на нацотбор пойдут с песней "Cupidon".

За участников будут голосовать зрители и судьи отбора (Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов) параллельно. Каждому из них будет присвоен номер от 1 до 8 - это и будет кодом для голосования. Все результаты суммируются.

Посмотреть нацотбор на Евровидение можно будет на телеканалах СТБ и UA:Перший. Прямые эфиры нацотбора 2019 проходят 9, 16 февраля (полуфиналы) и 23 февраля (финал).

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Теги: Израиль, полуфинал, евровидение, финал, прямой эфир, тель-авив, нацотбор, участники, претенденты, видео
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