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28.01.2019, 23:58

Евровидение-2019: стало известно, когда выступит Украина

Евровидение-2019: стало известно, когда выступит Украина - Фото
Фото: eurovision.tv

В Тель-Авиве состоялась жеребьевка среди 42 стран-участниц

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Украина выступит во второй половине первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2019, который пройдет в израильском городе Тель-Авив. Об этом стало известно по результата жеребьевки 42 стран-участниц, который опубликованы на официальном сайте Евровидения.

Перед Украиной будет выступать Бельгия, после нее - Венгрия, а Греция закроет первый полуфинал.

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В этом году международный песенный конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авиве благодаря прошлогодней победе израильской певицы Нетти Барзилай. По итогам каждого из полуфиналов (14 и 16 мая) по 10 стран попадут в финал, который состоится 18 мая.

В Украине национальный отбор в Евровидение пройдет 9, 16 и 23 февраля. На нем будут соревноваться 16 участников.

8 января был представлен логотип песенного конкурса Евровидение-2019, разработанный на основе слогана "Осмелься мечтать" (Dare to Dream). 

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Теги: евровидение, евровидение 2019, конкурс
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