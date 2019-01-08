Евровидение-2019: представлен логотип песенного конкурса - видео

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﻿Полуфиналы Евровидения-2019 состоятся в Тель-Авиве в Израиле 14 и 16 мая, финальный конкурс – 18 мая

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Израильская вещательная корпорация KAN, которая отвечает за организацию и проведение песенного конкурса Евровидения-2019, представила логотип. Об этом сообщает на сайте конкурса.

Логотип был разработан двумя ведущими брендинговыми агентствами Израиля на основе слогана "Осмелься мечтать" (Dare to Dream). Основной цвет логотипа - синий. Он состоит из трех треугольников, соединенных в форме звезды.

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"Треугольник, одна из древнейших форм в мире, является краеугольным символом, который повсеместно встречается в искусстве, музыке, космологии и природе. Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся единым целым, отражающим бесконечное звездное небо, поскольку звезды будущего соберутся вместе в Тель-Авиве на песенный конкурс Евровидение 2019 года", - сказали организаторы.

Оформление логотипа сочетается со сценической площадкой, где также использованы треугольные элементы.

У логотипа есть две альтернативные версии:

Победителем конкурса Евровидение-2018 в Лиссабоне стала конкурсантка от Израиля Нетта Барзилай. С песней Toy она набрала 529 баллов. В июле Барзилай приезжала в Киев снимать клип - певицу видели около Музея истории Украины, на Борщаговке и в пригородной Буче. 

Полуфиналы Евровидения-2019 состоятся в Тель-Авиве в Израиле 14 и 16 мая, финальный конкурс – 18 мая. Выбирать украинского участника на Евровидение-2019 будут 9, 16 и 23 февраля.

Смотритет также: Евровидение-2019: организаторы определились со слоганом конкурса

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Теги: конкурс, евровидение, логотип, евровидение 2019, логотип евровидения, песенный конкурс, музыкальный конкурс
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