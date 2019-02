Евровидение. MARUV ответила, чей Крым и о гастролях в РФ: видео

На записи прямой трансляции с 1:14:00

Сегодня, 23 февраля, во время финала нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2019 Певица MARUV (Анна Корсун), которая претендует на то, чтобы представлять Украину в израильском Тель-Авиве, ответила на вопрос судьи конкурса Джамалы о том, чей Крым, и сказала ведущему Сергею Прытуле, почему выступает с концертами в стране-агрессоре России.

Реклама

"Конкурс Евровидение как раз создали после Второй мировой войны для того, чтобы страны объединялись, чтобы появился общий праздник (...), чтобы делились культурой", - заявила исполнительница и попросила не смешивать музыку и политику.

На это Притула сказал, что "четыре миллиарда россиян - это мечта их президента, а четыре миллиона - наша мечта".

"Не все плохие, нельзя судить всех, всю страну, по одному человеку, по президенту (РФ, Владимиру Путину - ред.). Не может быть, чтобы 4 миллиона или 4 миллиарда, по-моему, жителей России всех откровенно плохих, которые хотят воевать", - добавила певица.

Джамала смоделировала ситуацию, в которой финалистка Нацотбора - уже на Евровидении в Тель-Авиве. Представительница крымско-татарского народа поставила себя на место европейского журналиста и задала вопрос MARUV : "Crime is Ukraine?" (Крым - это Украина - ред.) MARUV ответила: "Yes, of course" (Да, конечно).

Также певица призналась, что ей предлагали представлять другин страны, одна из которых - Турция, однако она отказалась. MARUV аргументировала это тем, что она украинка и хочет выступать от своей страны.

Видео: UA:Перший

Ранее участницы дуэта ANNA MARIA Анна и Мария Опанасюк, которые вышли в финал национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 отказались признать агрессию РФ против Украины и аннексию Крыма во время эфира на телеканале ATR. По данным СМИ, мать девушек - Лариса Опанасюк - замглавы подконтрольного Кремлю совета министров Крыма. В 2014-м она получила медаль Минобороны РФ "за возвращение Крыма".

Смотрите также: Нацотбор на Евровидение. Трансляция и правила голосования - видео