Нацотбор на Евровидение. Трансляция и правила голосования - видео

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Трансляция финала нацотбора началась в 19:00 на телеканале UA:Перший

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Сегодня, 23 февраля, в Украине проходит финал национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве. На сайте Eurovision.ua опубликованы правила зрительского голосования.

Трансляция финала нацотбора началась в 19:00 на телеканале UA:Перший.

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В финале за право представлять Украину на конкурсе сражаются "Freedom Jazz", "Anna Maria", "KAZKA", Yuko, "Brunettes Shoot Blondes" и Maruv.

Как и в полуфиналах, судьбу путевки в Тель-Авив будет решать суммарный балл из судейских оценок и результатов голосования зрителей. Голоса, отданные зрителями, станут решающими, если несколько конкурсантов наберут одинаковую сумму баллов.

Чтобы проголосвать за понравившегося артиста нужно отправить SMS с его порядковым номером на номер 7766. Бесплатно проголосовать можно при помощи мобильного приложения Телепортал. За одного участника будет засчитываться только одно SMS-сообщение с одного телефонного номера или один голос в приложении. 

С помощью жеребьевки определился порядок выступления артистов:

  1. Freedom Jazz
  2. Yuko
  3. Maruv
  4. Brunettes Shoot Blondes
  5. Kazka
  6. Anna Maria

Участницы дуэта ANNA MARIA Анна и Мария Опанасюк, которые вышли в финал национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 отказались признать агрессию РФ против Украины и аннексию Крыма во время эфира на телеканале ATR. По данным СМИ, мать девушек - Лариса Опанасюк - замглавы подконтрольного Кремлю совета министров Крыма. В 2014-м она получила медаль Минобороны РФ "за возвращение Крыма".

16 февраля стал известен список финалистов нацотбора.

Согласно результатам жеребьевки, финалисты выступят на сцене в таком порядке:

1 Freedom Jazz

2 Yuko

3 Maruv

4 Brunettes Shoot Blondes

5 Kazka

6 Anna Maria

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Теги: голосование, трансляция, евровидение, нацотбор, ANNA MARIA, анна мария, анна мария опанасюк
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