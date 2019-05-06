Обострение в Израиле. Отменят ли Евровидение в Тель-Авиве

Фото: eurovision.tv

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2019 отменили некоторые мероприятия, в частности - концерт израильской певицы Даны Интернешнел. Об этом сообщает израильский 9 канал.

Сам конкурс должен пройти в Тель-Авиве. Отменять его пока не планируют, продолжается прием прибывающих делегаций.

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TheJerusalem Post сообщает, что в воскресенье, 5 мая, репетиции конкурса проходили в обычном режиме, не смотря на эскалацию конфликта на юге страны.

Официальные представители конкурса в Израиле заявили, что "продолжат внимательно следить за текущей ситуацией".

За последние два дня из Газы по Израилю было выпущено около 600 ракет. Только за вчерашний день – около 430 ракет. Из них около 100 были перехвачены тактической системой ПРО Железный купол.

Песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве благодаря победе Нетты Барзилай.

27 февраля Украина отказалась от участия в конкурсе. Транслировать Евровидение-2019 в Украине будут, но голосовать украинцы не смогут. Глава правления НОТУ Зураб Аласания сказал, что, в случае победы России на конкурсе в этом году, Украина откажется от участия и в следующем.

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