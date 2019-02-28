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28.02.2019, 13:01

Евровидение: Украина снова не будет участвовать, если победит РФ

Евровидение: Украина снова не будет участвовать, если победит РФ - Фото
Зураб Аласания

Украина откажется, как отказалась и от участия в ЧМ по футболу, сказал Зураб Аласания

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Украина не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение в следующем году, если в этом году победит Россия и конкурс, соответственно, будет проходить там. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания, отвечая на вопрос журналистов.

"Такой вопрос даже не стоит. Мы не будем принимать участие, как мы это сделали, например, с чемпионатом мира по футболу, который проходил в РФ, мы его не транслировали. И участия (в Евровидении, - ред.), думаю, мы тоже принимать не будем", - сказал он.

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27 февраля НОТУ отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

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Теги: НОТУ, Россия, Украина, евровидение, зураб аласания
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