Евровидение: Украина снова не будет участвовать, если победит РФ

Зураб Аласания

Украина не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение в следующем году, если в этом году победит Россия и конкурс, соответственно, будет проходить там. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания, отвечая на вопрос журналистов.

"Такой вопрос даже не стоит. Мы не будем принимать участие, как мы это сделали, например, с чемпионатом мира по футболу, который проходил в РФ, мы его не транслировали. И участия (в Евровидении, - ред.), думаю, мы тоже принимать не будем", - сказал он.

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27 февраля НОТУ отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.