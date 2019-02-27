Украина не будет участвовать в Евровидении в этом году

Фото: eurovision.tv

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказывается от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Об этом говорится в сообщении на сайте Суспільного.

Там напомнили, что MARUV отказалась подписывать договор с НОТУ.

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В этом случае, говорят в телерадиокомпании, они, по правилам, могли выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора.

"Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе", - говорится в заявлении.

Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место, Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия.

В НОТУ отметили, что нацотбор привлек внимание общества к теме гастролей украинских исполнителей в РФ. При этом законы Украины не предполагают никаких ограничений по работе исполнителей на территории страны-агрессора.

"В сложившейся ситуации, следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации проведения национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - сказано в заявлении.

25 февраля певица MARUV, занявшая первое место в нацотборе, не подписала договор с НОТУ. Позже от участия в конкурсе отказались группы Freedom-jazz girls band (заняли второе место) и Kazka (третье место).

UA:Суспільне (НОТУ) опубликовало 10 пунктов договора, из-за неподписания которого певица MARUV не будет представлять Украину на конкурсе Евровидение.