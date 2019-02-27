Евровидение-2019. Kazka отказалась представлять Украину

Kazka (фото - Facebook)

Группа Kazka отказалась представлять Украину на Евровидении в этом году. Об этом говорится в заявлении группы в Instagram.

"Мы хотим и имеем за честь представлять Украину на Евровидении. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение" , - говорится в сообщении группы.

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Они отметили, что не отказываются от своей главной цели – "нести украинскую культуру миру".

"Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут", – уточняется в сообщении.

25 февраля НОТУ не подписала договор об участии в конкурсе от Украины с певицей MARUV, победившей в национальном отборе.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания пояснил в Facebook, что разногласия между MARUV и UA:Перший вызвали пункт договора, запрещающий гастроли в РФ, а также пункт, требующий "внимательного отношения к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины или каким-либо высказываниям, которые могут навредить Украине на международном уровне".

26 февраля в Facebook коллектива Freedom-jazz girls band появилось сообщение об отказе представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. На национальном отборе группа заняла второе место, Kazka - третье.

Представитель правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова заявила, что на песенном конкурсе Евровидение-2019 может вообще не быть представителя от Украины.