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26.02.2019, 19:39

Freedom-jazz отказался ехать на Евровидение, а MARUV зовут в РФ

Freedom-jazz отказался ехать на Евровидение, а MARUV зовут в РФ - Фото
Фото: Facebook

На нацотборе группа Freedom-jazz заняла второе место

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В Facebook коллектива Freedom-jazz girls band появилось сообщение об отказе представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019 в Израиле.

На национальном отборе группа заняла второе место.

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"Только что мы получили звонок из НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия на Евровидении-2019", - говорится в сообщении.

Причина отказа не сообщается. Указано только, что группа – на стадии подписания контракта с европейским промоутером.

Таблица финалистов после окончания голосования на нацотборе:

25 февраля НОТУ не подписала договор об участии в конкурсе от Украины с певицей MARUV, победившей в национальном отборе.

Тем временем, организаторы московской пре-пати Евровидения напомнили, что не отменяют приглашения MARUV "в качестве почетного гостя", несмотря на то, что певица не поедет в Тель-Авив, передает пропагандистское агентство ТАСС.

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Теги: НОТУ, евровидение, Freedom-jazz girls band
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