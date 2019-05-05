Ад над Израилем. Фото и видео из зоны боевых действий

Из Газы по Израилю за два дня было выпущено около 600 ракет, сообщает издание The Jerusalem Post.
Только за вчерашний день – около 430 ракет. Из них около 100 были перехвачены тактической системой ПРО Железный купол.
Три человека признаны погибшими, еще несколько в тяжелом состоянии. Десятки раненых.
Красный уровень опасности объявлен на границе с Газой, на юге и даже в центре Израиля.
Ранее сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии продолжать "массированные удары" по объектам палестинцев в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории.
Бои продолжаются уже третий день.
Фото: ЕРА