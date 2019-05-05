Третий день боя. Нетаньяху приказал дальше бомбить Газу

Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии продолжать "массированные удары" по объектам палестинцев в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории, передает Радио Свобода.

"Сегодня утром я распорядился, чтобы воздушные силы продолжали массированные удары…Кроме того, я проинструктировал, чтобы войска вокруг сектора были усилены танками, артиллерией и пехотными силами", - заявил Нетаньяху.

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Противостояние продолжается уже третий день.

4 апреля израильские военные атаковали более 30 целей в секторе Газа после того, как с его территории, по данным Израиля, было выпущено около 200 ракет. Трое израильтян получили ранения в результате пуска ракет.

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