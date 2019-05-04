Из Газы по Израилю выпустили около 200 ракет: ЦАХАЛ ответил

Фото: ЕРА

Израильские военные атаковали более 30 целей в секторе Газа после того, как с его территории, по данным Израиля, было выпущено около 200 ракет. Об этом сообщает ВВС.

Трое израильтян получили ранения в результате пуска ракет.

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По словам представителей сектора Газа, в результате ударов израильских военных погибли трое палестинцев, в том числе мать и ее маленькая дочь.

Четверо палестинцев, в том числе два боевика ХАМАСа, были убиты в пятницу после нападения, в результате которого были ранены два израильских солдата.

Вспышка насилия произошла после перемирия в преддверии израильских выборов в апреле.

Военные заявили, что система противоракетной обороны "Железный купол" сбила десятки ракет.

В ответ армия Израиля нанесла авиационные и артиллерийские удары по 30 объектам Газы, принадлежащим ХАМАСу и группировке Исламский джихад.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае переизбрания он аннексирует еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.