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04.05.2019, 21:59

Из Газы по Израилю выпустили около 200 ракет: ЦАХАЛ ответил

Из Газы по Израилю выпустили около 200 ракет: ЦАХАЛ ответил - Фото
Фото: ЕРА

Вспышка насилия произошла после перемирия в преддверии израильских выборов в апреле

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Израильские военные атаковали более 30 целей в секторе Газа после того, как с его территории, по данным Израиля, было выпущено около 200 ракет. Об этом сообщает ВВС.

Трое израильтян получили ранения в результате пуска ракет.

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По словам представителей сектора Газа, в результате ударов израильских военных погибли трое палестинцев, в том числе мать и ее маленькая дочь.

Четверо палестинцев, в том числе два боевика ХАМАСа, были убиты в пятницу после нападения, в результате которого были ранены два израильских солдата.

Вспышка насилия произошла после перемирия в преддверии израильских выборов в апреле.

Военные заявили, что система противоракетной обороны "Железный купол" сбила десятки ракет.

В ответ армия Израиля нанесла авиационные и артиллерийские удары по 30 объектам Газы, принадлежащим ХАМАСу и группировке Исламский джихад.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае переизбрания он аннексирует еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. 

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Теги: Израиль, Палестина, сектор газа, хамас
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