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07.04.2019, 18:15

Нетаньяху пообещал аннексировать поселения на Западном берегу

Нетаньяху пообещал аннексировать поселения на Западном берегу - Фото
Фото: EPA

По плану премьера, необходимо ввести там израильский суверенитет, не ликвидируя существующих поселений

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае переизбрания он аннексирует еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Голос Америки.

Нетаньяху заявил, что Израиль перейдет к следующему этапу и сохранит контроль над Западным берегом, введя израильский суверенитет и не ликвидируя существующих поселений.

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"Когда мы уходим с каких-то территорий, - сказал Нетаньяху, - там немедленно возникает исламский экстремизм, который убивает нас".

Слова Нетаньяху были обращены к малым ультраправым партиям и избирателям - сторонникам жесткой линии, которые выступают против территориальных уступок палестинцам.

Отмечается, что вопрос о поселениях - одна из самых острых тем в усилиях по возобновлению мирных переговоров между Израилем и палестинцами, замороженных в 2014 году.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, Западный берег
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