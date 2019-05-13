Без Украины. В Израиле начался конкурс Евровидение-2019: видео

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Два полуфинала пройдут 14 и 16 мая, финал - 18 мая. Украина не участвует, но транслировать конкурс будет

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12 мая в израильском Тель-Авиве состоялась церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2019, которое проходит в этом году без участия Украины

В Евровидении примут участие конкурсанты из 41 страны. Два полуфинала пройдут 14 и 16 мая. Финал запланирован на 18 мая.

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Конкурс начался на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Сохраняется угроза очередного ракетного обстрела со стороны сектора Газа, но трансляции отменять не собираются.

Полная запись открытия: 

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Транслировать Евровидение-2019 в Украине будут, но голосовать украинцы не смогут. Председатель правления НОТУ Зураб Аласания сказал, что, в случае победы России на конкурсе в этом году, Украина откажется от участия и в следующем.

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Теги: Израиль, конкурс, музыка, евровидение, открытие, тель-авив
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