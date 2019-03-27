Евровидение в Тель-Авиве под угрозой срыва из-за безопасности

Евровидение (фото - twitter, Eurovision)

Проведение песенного конкурса Евровидение-2019, который в этот году должен состояться в израильском в Тель-Авиве, оказалось под угрозой срыва. Об этом пишет The Jerusalem post.

Связано это с обострением конфликта между Израилем и Палестиной, в частности, с угрозой очередного ракетного обстрела со стороны сектора Газа.

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Пресс-секретарь Израильской корпорации телерадиовещания (KAN) сказала, что общественный вещатель не имеет конкретного плана действий на случай угрозы во время Евровидения, поскольку ракеты с территории Газы "могут появиться в любое время, без предупреждения или ожидания".

Официальные представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили в комментарии в The Jerusalem post, что "охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение для EBU" и там продолжают "внимательно следить за текущей ситуацией в Израиле".

В Европейском вещательном союзе не стали отвечать, есть ли у них запасной план с местом для проведения конкурса, поскольку за 63 года Евровидение ни разу не отменяли.

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27 февраля Украина отказалась от участия в конкурсе. Транслировать Евровидение-2019 в Украине будут, но голосовать украинцы не смогут. Председатель правления НОТУ Зураб Аласания сказал, что, в случае победы России на конкурсе в этом году, Украина откажется от участия и в следующем.