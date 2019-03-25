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25.03.2019, 09:27

"Железный купол" дал маху: ракета разрушила дом в Израиле - видео

"Железный купол" дал маху: ракета разрушила дом в Израиле - видео - Фото
Фото: twitter.com/OrHeller

ХАМАС утверждает, что ракетные системы были активированы и запустили ракету якобы случайно - из-за грозы

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Около 05:20 утра по Киеву (и местному времени) в жилой дом в израильском поселении Мишмерет около Тель-Авива попала ракета, выпущенная с территории сектора Газа. Об этом со ссылкой на спасателей пишет издание The Jerusalem Post.

По данным медиков, ранения получили по меньшей мере шесть человек: четверо взрослых и двое детей. Погибших нет.

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Как заявили в МИД Израиля, ракету запустили "палестинские террористы". Премьер страны Биньямин Нетаньяху прервал визит в США и срочно вернулся на родину, пообещав "расплату" за ракетный удар.

"Железный купол" - система ПРО Израиля для защиты от неуправляемых ракет малой дальности полета.

В Палестине пока не делали никаких заявлений.

В Al-Arabiya сообщила, что Египет работает над предотвращением эскалации между Израилем и ХАМАС. По данным палестинских СМИ, ХАМАС эвакуирует свою штаб-квартиру, опасаясь ответных действий Израиля.

Сирены во время обстрела:

Последствия попадания ракеты:

Спасатели разбирают завалы:

Вся сцена с высоты птичьего полета:

Видео: @OrHeller, @Dan Asulin, пресс-служба IDF

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Теги: обстрел, Израиль, ракета, Палестина, разрушения, газа
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