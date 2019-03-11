Букмекеры назвали нового лидера конкурса Евровидение-2019: видео

Букмекеры изменили свой предварительный прогноз и сейчас делают ставку на победу представителя Нидерландов на песенном конкурсе Евровидение-2019, финал которого состоится в Тель-Авиве. Об этом свидетельствуют данные на сайте eurovisionworld.com.

Крупнейшие мировые букмекерские конторы новым лидером называют Дункана Лоренса. Его шанс на на победу - примерно 20%.

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В минувшие выходные он презентовал песню "Arcade", с которой поедет в Израиль. Он сместил с первого места представителя России Сергея Лазарева (13%).

Третье место занимает шведский исполнитель Джон Лундвик (10%). Четвертое и пятое место в предварительном прогнозе у исполнителей из Швейцарии и Италии (6% и 4% соответственно).

Евровидение 2019 состоится в израильском Тель-Авиве 14-18 мая. Представители всех стран уже известны.

27 февраля Украина отказалась от участия в конкурсе. Транслировать Евровидение-2019 в Украине будут, но голосовать украинцы не смогут. Председатель правления НОТУ Зураб Аласания сказал, что, в случае победы России на конкурсе в этом году, Украина откажется от участия и в следующем.

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