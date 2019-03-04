Евровидение. Одну из стран представит призер Голос країни: видео

Грузию на песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве будет представлять Ото Немсадзе с песней "Sul tsin iare", название которой переводится с грузинского языка как "Вперед". Об этом говорится на сайте Евровидения.

Он победил в грузинском национальном отборе, который проходил в формате шоу Idol. Участие в нем принимали 10 исполнителей. Окончательное решение было за зрителями.

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В 2013 году он участвовал в третьем сезоне украинского талант-шоу Голос країни и занял там второе место. На слепых прослушиваниях он исполнил песню Нины Симон "Feeling Good". К нему развернулись все четыре тренера.

На одном из прямых эфиров Немсадзе надел украинскую вышиванку и спел народную песню "Ой, чий то кінь стоїть". Его наставник Святослав Вакарчук во время выступления не сдержал слез.

27 февраля Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Транслировать конкурс в Украине будут, но голосовать жители Украины не смогут.

Ранее председатель правления НОТУ Зураб Аласания также сказал, что, в случае победы России на конкурсе в этом году, Украина откажется от участия и в следующем.