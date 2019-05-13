Евровидение. Рыбак напомнил о себе песней "I’m Still Here": видео

Вчера, 12 мая, в израильском Тель-Авиве состоялась церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019, на котором ровно 10 лет назад победил представитель Норвегии Александр Рыбак с песней "Fairytale".

К юбилею своей победы он представил клип на песню I’m Still Here ("Я все еще здесь"). Песня была написана им в 2014 для Franklin Calleja (Франклин Кальеха), который представил ее на национальном отборе Мальты на Евровидение.

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В клипе Рыбак показал настоящую любовную историю. Он поет и играет на скрипке на фоне романтичных кадров из жизни влюбленной пары. Главную роль исполнила актриса и музыкант Александра Ривертц.

Евровидение-2019 проходит в этот раз без участия Украины. Транслировать Евровидение-2019 в Украине будут, но голосовать украинцы не смогут. Председатель правления НОТУ Зураб Аласания сказал, что, в случае победы России на конкурсе в этом году, Украина откажется от участия и в следующем.

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