Со стартом Евровидения-2019 назван возможный победитель: видео

Вчера, 12 мая, в израильском Тель-Авиве состоялась церемония открытия Евровидение-2019, которое проходит в этом году без участия Украины. Со стартом международного песенного конкурса предварительные прогрозы букмекеров по возможному победителю не изменились. Об этом свидетельствуют данные на сайте eurovisionworld.com.

Крупнейшие мировые букмекерские конторы ставку делают на победу представителя Нидерландов Дункана Лоренса. Его шанс на победу - примерно 22%.

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Он выступает с песней "Arcade". 11 марта исполнитель сместил с первого места представителя России Сергея Лазарева - сейчас россиянин на четвертом месте. Следом за голландцем на победу претендуют Швеция (Джон Лундвик с композицией Too Late for Love около, 15%) и Франция (Билаль Ассани с песней Roi, 11%).

В Евровидении примут участие конкурсанты из 41 страны. Два полуфинала пройдут 14 и 16 мая. Финал запланирован на 18 мая.

Транслировать Евровидение-2019 в Украине будут, но голосовать украинцы не смогут. Председатель правления НОТУ Зураб Аласания сказал, что, в случае победы России на конкурсе в этом году, Украина откажется от участия и в следующем.

