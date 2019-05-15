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15.05.2019, 11:04

Мадонна приехала на Евровидение, но ее выступление под вопросом

Мадонна приехала на Евровидение, но ее выступление под вопросом - Фото
Мадонна (фото - instagram.com/madonna)

Организаторы песенного конкурса говорят, что певица не подписала с ними контракт

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Американская певица Мадонна прилетела в Израиль вечером 14 мая, вероятно, для выступления на песенном конкурсе Евровидение-2019. Об этом сообщает The Jerusalem Post

За день до этого супервайзер Евровидения Йон Ула Санн рассказал, что певица все еще не подписала с организаторами контракт, а без этого ее выступление невозможно.

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Ранее сообщалось, что Мадонна планирует выступить в качестве гостя в финале конкурса и исполнить во время подсчета голосов две песни: известную "Like A Prayer" и трек из нового альбома "Madame X".

14-18 мая в Тель-Авиве проходит Евровидение-2019. Вчера был проведен первый полуфинал, из которого вышли дальше десять артистов. Украина в этом году участия в конкурсе не принимает.

Ранее посольство США выразило обеспокоенность возможными терактами во время Евровидения-2019. 

Смотрите также: Евровидение-2019. Первый полуфинал: видео 

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Теги: евровидение, Евровидение-2019, мадонна
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