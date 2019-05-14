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В первом полуфинале выступят 17 конкурсантов

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Сегодня, 14 мая, в Тель-Авиве (Израиль) стартует ежегодный песенный конкурс Евровидение. По правилам, победители первого и второго полуфинала выходят в финал.

Украина в этом году участие не принимает.

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Откроет первый полуфинал выступление победительницы Евровидения-2018 Netta, которая исполнит новую версию принесшей ей победу песни Toy, а также представит новую композицию.

В первом полуфинале выступят 17 конкурсантов. Порядок выступления: 1. Кипр. 2. Черногория. 3. Финляндия. 4. Польша. 5. Словения. 6. Чехия. 7. Венгрия. 8. Беларусь. 9. Сербия. 10. Бельгия. 11. Грузия. 12. Австралия. 13. Исландия. 14. Эстония. 15. Португалия. 16. Греция. 17. Сан-Марино.

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Теги: конкурс, музыка, Евровидение-2019
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