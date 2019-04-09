Стало известно, выступит ли Мадонна на Евровидении-2019

Мадонна (фото - instagram.com/madonna)

Американская поп-звезда Мадонна выступит на песенном конкурсе Евровидение-2019. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили пиар-фирма Number 10 strategies, занимавшаяся приглашением певицы, и израильский телеканал Kan, транслирующий конкурс, пишет Deutsche Welle.

Организатор Евровидения-2019- Европейский вещательный союз (EBU) - эту информацию пока не подтвердил.

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"Планируется, что Мадонна выступит в качестве гостя в финале конкурса и исполнит во время подсчета голосов две песни - одну из своих знаменитых композиций и одно произведение из нового альбома", - отмечается в сообщении.

Мадонна (фото - EPA)

Сопровождать певицу на конкурс будет команда из 160 человек. Выступление Мадонны обойдется приглашающей стороне в $1,3 млн. Эту сумму заплатит владелец Number 10 strategies – канадско-израильский бизнесмен Сильван Адамс. В течение последних нескольких лет он финансирует ряд крупных мероприятий и концертов мировых звезд по Израилю.

Песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.

27 февраля Украина отказалась от участия в конкурсе. Транслировать Евровидение-2019 в Украине будут, но голосовать украинцы не смогут. Председатель правления НОТУ Зураб Аласания сказал, что, в случае победы России на конкурсе в этом году, Украина откажется от участия и в следующем.

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