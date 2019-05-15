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15.05.2019, 06:30

Хакеры из РФ взломали две базы избирателей во Флориде в 2016 году

Хакеры из РФ взломали две базы избирателей во Флориде в 2016 году - Фото
Фото: Pixabay

Накануне президентских выборов 2016 года в США хакеры из России взломали две базы данных избирателей во Флориде

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Накануне президентских выборов 2016 года в США российские хакеры получили доступ к базам данных избирателей в двух округах штата Флорида. Об этом рассказал губернатор-республиканец Рон Десантис, сообщает Голос Америки.

Г губернатор и руководители департамента охраны правопорядка штата Флорида в пятницу получили доклад о хакерской атаке, подготовленный ФБР и Министерством внутренней безопасности.Согласно ему, злоумышленники смогли проникнуть в базы данных благодаря фишинговой рассылке.

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По словам Десантиса, хакеры не смогли повлиять на исход выборов.

Десантис добавил, что экс-губернатор штата Флорида, ныне сенатор от Республиканской партии Рик Скотт не знал об атаке российских хакеров.

Он подчеркнул, что представители ФБР и Министерства внутренней безопасности заверили его в полной готовности избирательных систем штата к возможным атакам накануне выборов 2020 года.

"Средства нападения (постоянно) развиваются, так что я не говорю, что угроза миновала... Нужно всегда быть бдительными", - добавил губернатор.

На вчерашней встрече с россйским министром иностранных дел Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео отметил, что вмешательство России в американские выборы в 2020 году недопустимо. Он добавил, что, если россияне будут вовлечены во вмешательство в грядущие американские выборы, это поставит отношения США и России в еще худшее положение, чем есть сейчас.

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Теги: выборы, киберпреступность, хакер, Рон Десантис
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