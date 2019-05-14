Помпео Лаврову: Не вмешивайтесь в наши выборы в 2020-м, иначе...

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Вмешательство России в американские выборы в 2020 году недопустимо. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сказал что предостерег от подобных шагов российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во время их трехчасовой встречи, передает AP.

На пресс-конференции Помпео заявил, что если россияне будут вовлечены во вмешательство в грядущие американские выборы, это поставит отношения США и России в еще худшее положение, чем есть сейчас.

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Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки надеются, что Россия сумеет договориться с новой властью в Украине и освободит украинских моряков, захваченных в прошлом году вблизи Керченского пролива.

Сегодня перед переговорами в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИД РФ госсекретарь США сказал, что Вашингтон будет усиливать давление на Россию в областях, где его позиция не совпадает с настроениями Москвы, но готов сотрудничать с ней по борьбе с терроризмом.