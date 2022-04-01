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За измену. Генеральских званий лишены экс-руководители СБУ Наумов и Криворучко – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 00:22
За измену. Генеральских званий лишены экс-руководители СБУ Наумов и Криворучко – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Бывший начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко лишены генеральских званий. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 31 марта.

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"Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками. Но постепенно все они будут наказаны.

Поэтому уже не генералы – экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что военнослужащие высшего офицерского состава, которые нарушают военную присягу, данную на верность украинскому народу о защите государства Украина, его свободы и независимости, будут лишены воинских званий, согласно статье 48 дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

"Случайным генералам с нами не по пути!" – заявил Зеленский, и добавил: "А настоящим героям из Службы безопасности – такая же абсолютная благодарность, как и каждому, кто искренне защищает наше государство. Среди служащих героев действительно очень много. Спасибо им".

  • 25 марта мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что часть депутатов горсовета выехала до оккупации Херсона. А сотрудников прокуратуры, Нацполиции и СБУ в городе 24 февраля якобы уже не было.

  • 30 марта сообщалось, что Наумов, выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения армии РФ. Сейчас его деятельность расследуют правоохранители по статье о госизмене.

Наталия Медведева
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андрей наумов Сергей Криворучко война сбу Владимир Зеленский госизмена
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