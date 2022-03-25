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Мэр Колыхаев: 24 февраля силовиков в Херсоне не было. Город был пустой

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 14:12
Мэр Колыхаев: 24 февраля силовиков в Херсоне не было. Город был пустой - Фото
Игорь Колыхаев - фото пресс-служба

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что часть депутатов горсовета выехала до оккупации Херсона. А сотрудников прокуратуры, Нацполиции и СБУ в городе 24 февраля якобы уже не было. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

"С 24 февраля здесь уже никого не было. Ни прокуратуры, ни СБУ, ни УВД, ни судей. Никого. 24-го числа город был пустой", — сказал Колыхаев.

По его словам, депутаты, которые остались в Херсоне, занимаются своими функциональными обязанностями: помогают людям, волонтерят и "создают правильное общественное мнение".

Колыхаев отметил, что на днях Ассоциация городов Украины предложила ему покинуть Херсон. "На что я задал всего один вопрос: "А куда мы денем 300 000 населения Херсона, находящегося в глубокой оккупации и в тылу врага?", — заявил мэр и добавил, что будет с городом до конца.

Читайте интервью: Игорь Колыхаев: Херсон – это Украина, хоть и оккупирован. Не забывайте о нас

Юрий Смирнов
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Херсон Игорь Колыхаев
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