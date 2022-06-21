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Арестович: Юг должен был стать одним из самых успешных мест обороны, но было предательство

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 10:26
Арестович: Юг должен был стать одним из самых успешных мест обороны, но было предательство - Фото
Арестович (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что южное направление должно было стать одним из самых крепких для украинской обороны, но наложился ряд факторов, в том числе предательство.  Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Он отметил, что накануне полномасштабной войны было проведено командно-штабное учение на юге. По его словам, "по идее, это должно было стать одним из самых успешных мест обороны". Однако, сказал Арестович, наложились объективные и субъективные факторы.

"На этом направлении превосходство российских сил было объективно больше и самое неприятное – крымская авиация была очень близко. Они разгружали по нашим войскам, возвращались, быстро пополнялись и снова прилетали. Плюс местность – в степи очень сложно от авиации прятаться. Плюс субъективный фактор – это предательство. Наложение этих факторов и дало эффект", – сказал он.

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По его словам, предательство было на среднем уровне – "людей, принимающих решения" – при этом солдаты и офицеры на низовом звене сделали все, чтобы защитить юг.

В частности Арестович отметил, что еще в марте был арестован помощник начальника управления СБУ в Херсонской области, начальник антитеррористического центра Игорь Садохин.

"По предварительным данным, он передавал данные о системе (минных. – Ред.) полей, вообще о системе обороны и даже наводил российскую авиацию на украинские подразделения. Мы знаем, что руководитель херсонского штаба ТрО сейчас на российской стороне. Думаю, что это не последние лица, которых там установят как виновных", – сказал он.

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Марк Сировой
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сбу Херсон предательство Алексей Арестович игорь садохин
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