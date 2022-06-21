Арестович: Юг должен был стать одним из самых успешных мест обороны, но было предательство

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что южное направление должно было стать одним из самых крепких для украинской обороны, но наложился ряд факторов, в том числе предательство. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Он отметил, что накануне полномасштабной войны было проведено командно-штабное учение на юге. По его словам, "по идее, это должно было стать одним из самых успешных мест обороны". Однако, сказал Арестович, наложились объективные и субъективные факторы.

"На этом направлении превосходство российских сил было объективно больше и самое неприятное – крымская авиация была очень близко. Они разгружали по нашим войскам, возвращались, быстро пополнялись и снова прилетали. Плюс местность – в степи очень сложно от авиации прятаться. Плюс субъективный фактор – это предательство. Наложение этих факторов и дало эффект", – сказал он.

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По его словам, предательство было на среднем уровне – "людей, принимающих решения" – при этом солдаты и офицеры на низовом звене сделали все, чтобы защитить юг.

В частности Арестович отметил, что еще в марте был арестован помощник начальника управления СБУ в Херсонской области, начальник антитеррористического центра Игорь Садохин.

"По предварительным данным, он передавал данные о системе (минных. – Ред.) полей, вообще о системе обороны и даже наводил российскую авиацию на украинские подразделения. Мы знаем, что руководитель херсонского штаба ТрО сейчас на российской стороне. Думаю, что это не последние лица, которых там установят как виновных", – сказал он.

Аналитики ISW прогнозируют, что контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать оккупантам в Херсоне.

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Марк Сировой

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