Глава Херсонского облсовета о быстром захвате города: Враг знал, где находятся минные поля

При захвате Херсона российские оккупанты знали, где находятся минные поля, и двигались только по дорогам. Информация о том, что мины не были установлены, не соответствует действительности, сказал в интервью Укринформу глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.

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На вопрос, почему, по его мнению, россияне так быстро захватили Херсон, Самойленко ответил: "Я не военный и не представитель спецслужб, поэтому не могу дать полную оценку. Но, по моему мнению, враг четко знал, где находятся все минные поля, он бил по КПВВ возле Крыма и местам дислокации пограничных войск и двигался четко по дорогам. Он не ехал по полям. Поэтому рассказы о том, что наши минные поля не сработали или разминированы, не соответствуют действительности".

Тысячи мин установлены, по словам главы облсовета, "и ждут своего времени". Он предположил, что мины могут сработать, когда враг будет отходить.

Относительно моста через Днепр возле Херсона Самойленко сказал, что "есть версия, что работник спецслужб, который должен был его взорвать, был убит снайпером или кем-то другим".

Что касается мостов из оккупированного Крыма, Самойленко отказался комментировать.

Он сообщил о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ – начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина. Самойленко говорит, что он работал на врага.

"Считается, что он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас тоже работают правоохранители", – сказал чиновник.

Вместе с тем, по его словам, территориальная оборона во время вторжения оккупантов "была не совсем готова". Самойленко говорит, что она была на стадии создания, "и потому активных функций в первые дни войны не смогла выполнить".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вопрос быстрого продвижения оккупантов в первые дни войны из оккупированного Крыма в Херсонскую область "на сегодняшний день открыт". По его словам, "есть мнение", что ответ на него будет дан после окончания войны.

Вадим Ребрина

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