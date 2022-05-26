Данилов о причинах быстрого продвижения россиян на юге: Сегодня этот вопрос открыт

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вопрос быстрого продвижения оккупантов в первые дни войны из оккупированного Крыма в Херсонскую область "на сегодняшний день открыт". По его словам, "есть мнение", что ответ на него будет дан после окончания войны. Об этом Данилов сказал в интервью 24 каналу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналист спросил, что случилось на админгранице в первые дни войны — "неготовность, зрада или что там случилось".

"Я могу сказать, что на сегодняшний день этот вопрос открыт. Окончательного ответа на этот вопрос нет", – ответил Данилов.

Он сказал, что летом 2021 года было заседание СНБО непосредственно по Чонгару, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областям.

"И все задания, о которых рапортовали, что все выполнено к декабрю, все инстанции отчитались. Что случилось дальше, я думаю, будет предметом выяснения. Когда это произойдет? Есть такое мнение, что после войны. Как будет, жизнь покажет", – сказал Данилов.

Он еще раз повторил, что все решения СНБО по подготовке к войне были приняты своевременно, отработаны, "а уже в процессе реализации, если у кого-то были какие-то другие мнения, другие действия, с этим вопросом нужно будет разбираться".

По словам Данилова, в любом случае обществу на этот вопрос нужно будет дать ответ.

Читайте также: Армия России строит три линии обороны на оккупированном юге – ГУР

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.