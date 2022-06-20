В Херсоне застрелили российских оккупантов, которые пришли в кафе за шашлыком — ВСУ
20.06.2022, 12:46
Военные РФ в Херсонской области (Фото: EPA)
Во временно оккупированном Херсоне неизвестные расстреляли троих российских военных, которые пришли в кафе за шашлыком, двое из них погибли. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
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Сообщается, что на днях в Херсоне сотрудники оперативного подразделения российских войск заказали в одном из заведений на набережной шашлык, однако были расстреляны из автомата неизвестными.
В ОК "Юг" отметили, что двое оккупантов погибли, еще один получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице в оккупированном Крыму.
- 16 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что "многие жители Херсона сидят в городе и ждут, когда они включатся в работу с той стороны. Те, кто специально там, не уходят, спрятали оружие, ждут просто сигнала".
- 18 июня во временно оккупированном россиянами Херсоне неизвестные попытались ликвидировать коллаборанта Евгения Соболева, которого оккупанты назначили "главой областной УФСИН".
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