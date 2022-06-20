В Херсоне застрелили российских оккупантов, которые пришли в кафе за шашлыком — ВСУ

Во временно оккупированном Херсоне неизвестные расстреляли троих российских военных, которые пришли в кафе за шашлыком, двое из них погибли. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Сообщается, что на днях в Херсоне сотрудники оперативного подразделения российских войск заказали в одном из заведений на набережной шашлык, однако были расстреляны из автомата неизвестными.

В ОК "Юг" отметили, что двое оккупантов погибли, еще один получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице в оккупированном Крыму.

16 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что "многие жители Херсона сидят в городе и ждут, когда они включатся в работу с той стороны. Те, кто специально там, не уходят, спрятали оружие, ждут просто сигнала".

18 июня во временно оккупированном россиянами Херсоне неизвестные попытались ликвидировать коллаборанта Евгения Соболева, которого оккупанты назначили "главой областной УФСИН".

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Дмитрий Гриниченко

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