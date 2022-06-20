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В Херсоне застрелили российских оккупантов, которые пришли в кафе за шашлыком — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 12:46
В Херсоне застрелили российских оккупантов, которые пришли в кафе за шашлыком — ВСУ - Фото
Военные РФ в Херсонской области (Фото: EPA)

Во временно оккупированном Херсоне неизвестные расстреляли троих российских военных, которые пришли в кафе за шашлыком, двое из них погибли. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". 

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Сообщается, что на днях в Херсоне сотрудники оперативного подразделения российских войск заказали в одном из заведений на набережной шашлык, однако были расстреляны из автомата неизвестными.

В ОК "Юг" отметили, что двое оккупантов погибли, еще один получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице в оккупированном Крыму. 

Читайте также: Контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать оккупантам в Херсоне – ISW 

Дмитрий Гриниченко
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Херсон сопротивление партизаны
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