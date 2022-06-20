Контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать оккупантам в Херсоне – ISW

Контратаки Вооруженных Сил Украины на южном направлении в ближайшие недели будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 19 июня.

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Как отмечается, недавние контратаки ВСУ вынудили российские войска 19 июня сосредоточиться на удержании своих оборонительных позиций вдоль южной оси.

Украинский Генштаб сообщил, что российские оккупанты усиливают системы ПВО в Херсонской области, вероятно, в ответ на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

Эксперты ISW прогнозируют, что локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей, и в ближайшие недели могут еще больше угрожать оккупированному Херсону.

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Наталия Медведева

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