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Контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать оккупантам в Херсоне – ISW

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 02:28
Контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать оккупантам в Херсоне – ISW - Фото
Карта ISW

Контратаки Вооруженных Сил Украины на южном направлении в ближайшие недели будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 19 июня.

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Как отмечается, недавние контратаки ВСУ вынудили российские войска 19 июня сосредоточиться на удержании своих оборонительных позиций вдоль южной оси.

Украинский Генштаб сообщил, что российские оккупанты усиливают системы ПВО в Херсонской области, вероятно, в ответ на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

Эксперты ISW прогнозируют, что локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей, и в ближайшие недели могут еще больше угрожать оккупированному Херсону.

Читайте также: Россияне боятся потерять железнодорожные пути на севере Харьковской области – ISW

Наталия Медведева
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isw Херсон
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