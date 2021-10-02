Татаров о праздновании дня рождения с силовиками: Знаю их лет 20, конфликта интересов нет

Замглавы ОП Олег Татаров не видит конфликта интересов в праздновании дня рождения с топ-чиновниками правоохранительных ведомств, в том числе и связанными с расследованием дела против него. Об этом он сказал в комментарии Бабелю.

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"Большинство людей, с которыми я общаюсь, я знаю лет 20, а может и больше. Круг общения не меняю. Конфликта интересов не вижу, потому что считаю, что наша с ними деятельность не пересекается", – сказал Татаров.

В комментарии Радио Свобода Татаров сказал, что упомянутые гости "не имеют отношения к делу".

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Владислав Сердюк

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