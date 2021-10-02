Татаров о праздновании дня рождения с силовиками: Знаю их лет 20, конфликта интересов нет
02.10.2021, 12:30
Олег Татаров (Фото со страницы в Telegram)
Замглавы ОП Олег Татаров не видит конфликта интересов в праздновании дня рождения с топ-чиновниками правоохранительных ведомств, в том числе и связанными с расследованием дела против него. Об этом он сказал в комментарии Бабелю.
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"Большинство людей, с которыми я общаюсь, я знаю лет 20, а может и больше. Круг общения не меняю. Конфликта интересов не вижу, потому что считаю, что наша с ними деятельность не пересекается", – сказал Татаров.
В комментарии Радио Свобода Татаров сказал, что упомянутые гости "не имеют отношения к делу".
- 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по статье о даче взятки.
- 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- 8 сентября 2021 года из репортажа УП стало известно, что на празднование дня рождения Татарова съехались топ чиновники правоохранительных ведомств.
- Затем в ЦПК сообщили, что Татаров все еще имеет статус подозреваемого, но его дело не передают в суд. Теперь там требуют привлечь к ответственности прокуроров, которые были на дне рождения.
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