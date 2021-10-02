UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Татаров о праздновании дня рождения с силовиками: Знаю их лет 20, конфликта интересов нет

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 12:30
Татаров о праздновании дня рождения с силовиками: Знаю их лет 20, конфликта интересов нет - Фото
Олег Татаров (Фото со страницы в Telegram)

Замглавы ОП Олег Татаров не видит конфликта интересов в праздновании дня рождения с топ-чиновниками правоохранительных ведомств, в том числе и связанными с расследованием дела против него. Об этом он сказал в комментарии Бабелю.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Большинство людей, с которыми я общаюсь, я знаю лет 20, а может и больше. Круг общения не меняю. Конфликта интересов не вижу, потому что считаю, что наша с ними деятельность не пересекается", – сказал Татаров.

В комментарии Радио Свобода Татаров сказал, что упомянутые гости "не имеют отношения к делу". 

Читайте также мнение: Зеленский не уволит Татарова. Вы еще хотите дискутировать о "ценностях" президента

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Олег Татаров
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 