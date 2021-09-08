На празднование дня рождения замглавы Офиса президента Олега Татарова съехались топ-чиновники правоохранительных ведомств, в том числе и связанные с расследованием дела против него. Об этом говорится в репортаже УП со дня рождения Татарова.

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Журналисты утверждают, что на видео приезжающих на праздник к Татарову и уезжающих с него гостей можно увидеть:

– замглавы Нацполиции и начальника главного следственного управления Максима Цуцкиридзе, которого журналисты связывают с делом Татарова;

– заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, который передал дело Татарова от НАБУ в СБУ;

– заместителя генпрокурора Игоря Мустецу;

– бывшего первого замглавы СБУ и бывшего начальника главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Василия Малюка;

– руководителя департамента Офиса генпрокурора по надзору за органами безопасности, налоговой и пограничной службами Яна Стрелюка;

– замглавы Налоговой службы Михаила Титарчука;

– руководителя миграционной службы Киева Вячеслава Гузя;

– руководителя главного управления Нацполиции Киевской области Андрея Небитова;

– замглавы Киевской областной прокуратуры Олега Ткаленко;

– нардепа из фракции Слуга народа Игоря Мудрия.

В репортаже УП говорится, что у тещи Цуцкеридзе есть несколько объектов недвижимости в жилом комплексе на Печерске, который фигурирует в деле Укрбуда. Экс-владелец компании и экс-нардеп Максим Микитась в интервью УП утверждал, что именно Цуцкеридзе помогал Татарову решать проблемы Укрбуда с МВД.

СПРАВКА. НАБУ открыло дело против Татарова по подозрению в подкупе эксперта МВД Константина Дубоноса: на то время глава правового департамента Укрбуда Татаров якобы пересылал сотруднику компании фото паспорта Дубоноса и давал указание оформить на того паркоместо за 250 000 грн со 100% скидкой. Дубонос за это якобы должен был при экспертизе занизить оценку ущерба от сделки по обмену квартир для Нацгвардии в центре Киева на квартиры на окраине.

Денис Юдин

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