На празднование дня рождения замглавы Офиса президента Олега Татарова съехались топ-чиновники правоохранительных ведомств, в том числе и связанные с расследованием дела против него. Об этом говорится в репортаже УП со дня рождения Татарова.
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Журналисты утверждают, что на видео приезжающих на праздник к Татарову и уезжающих с него гостей можно увидеть:
– замглавы Нацполиции и начальника главного следственного управления Максима Цуцкиридзе, которого журналисты связывают с делом Татарова;
– заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, который передал дело Татарова от НАБУ в СБУ;
– заместителя генпрокурора Игоря Мустецу;
– бывшего первого замглавы СБУ и бывшего начальника главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Василия Малюка;
– руководителя департамента Офиса генпрокурора по надзору за органами безопасности, налоговой и пограничной службами Яна Стрелюка;
– замглавы Налоговой службы Михаила Титарчука;
– руководителя миграционной службы Киева Вячеслава Гузя;
– руководителя главного управления Нацполиции Киевской области Андрея Небитова;
– замглавы Киевской областной прокуратуры Олега Ткаленко;
– нардепа из фракции Слуга народа Игоря Мудрия.
В репортаже УП говорится, что у тещи Цуцкеридзе есть несколько объектов недвижимости в жилом комплексе на Печерске, который фигурирует в деле Укрбуда. Экс-владелец компании и экс-нардеп Максим Микитась в интервью УП утверждал, что именно Цуцкеридзе помогал Татарову решать проблемы Укрбуда с МВД.
- 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по статье о даче взятки.
- 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- 4 февраля 2021-го Антикорсуд остановил решение Печерского суда, по которому дело забрали у НАБУ.
- 3 мая ЦПК сообщал, что суд оставил в силе подозрение Татарову, но шансов на "спасение" его дела нет.
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