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ВАКС остановил решение Печерского суда. Венедиктова должна вернуть дело Татарова НАБУ: ЦПК

04.02.2021, 11:59
ВАКС остановил решение Печерского суда. Венедиктова должна вернуть дело Татарова НАБУ: ЦПК - Фото
Олег Татаров (Фото со страницы в Telegram)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приостановила исполнение решения Печерского суда, на основании которого дело замглавы Офиса президента Олега Татарова было передано из НАБУ в СБУ. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Апелляционной палаты.

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Там добавили, что в ближайшее время должен появится релиз с деталями решения.

Тем временем Центр противодействия коррупции пишет, что теперь генпрокурор Ирина Венедиктова должна отменить решение своего заместителя о передачи дела СБУ и вернуть дело в НАБУ.

Судьи также обязали ГБР, в котором находятся материалы дела, немедленно доставить их в ВАКС, добавили в ЦПК.

Новость дополняется…

Марк Сировой
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