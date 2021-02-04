ВАКС остановил решение Печерского суда. Венедиктова должна вернуть дело Татарова НАБУ: ЦПК
04.02.2021, 11:59
Олег Татаров (Фото со страницы в Telegram)
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приостановила исполнение решения Печерского суда, на основании которого дело замглавы Офиса президента Олега Татарова было передано из НАБУ в СБУ. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Апелляционной палаты.
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Там добавили, что в ближайшее время должен появится релиз с деталями решения.
Тем временем Центр противодействия коррупции пишет, что теперь генпрокурор Ирина Венедиктова должна отменить решение своего заместителя о передачи дела СБУ и вернуть дело в НАБУ.
Судьи также обязали ГБР, в котором находятся материалы дела, немедленно доставить их в ВАКС, добавили в ЦПК.
Новость дополняется…
- 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по ч.3 ст. 369 УК (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Следствие считает, что Татаров якобы был причастен к фальсификации экспертизы по делу Укрбуда.
- 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
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