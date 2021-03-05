Суд оставил в силе подозрение Татарову, но шансов на "спасение" его дела нет – ЦПК
05.03.2021, 12:46
Олег Татаров (скриншот видео телеканала 112)
Шевченковский районный суд подтвердил законность вынесения подозрения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Несмотря на это, что шансов на "спасение" его дела нет, так как в производстве закончены сроки расследования. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Таким образом, отмечают в ЦПК, Татаров до сих пор считается подозреваемым в деле Укрбуда.
Сообщается, что это также свидетельствует о том, что и.о. главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук имел право подписывать подозрение замглавы ОП.
- 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по ч.3 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Следствие считает, что Татаров якобы был причастен к фальсификации экспертизы по делу Укрбуда.
- 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- 4 января сообщалось, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Грищука после подписания подозрения Татарову.
Читайте также: Дело Татарова, почти наверняка, слили – ЦПК
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии