Суд оставил в силе подозрение Татарову, но шансов на "спасение" его дела нет – ЦПК

Шевченковский районный суд подтвердил законность вынесения подозрения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Несмотря на это, что шансов на "спасение" его дела нет, так как в производстве закончены сроки расследования. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Таким образом, отмечают в ЦПК, Татаров до сих пор считается подозреваемым в деле Укрбуда.

Сообщается, что это также свидетельствует о том, что и.о. главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук имел право подписывать подозрение замглавы ОП.

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Станислав Стороженко

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