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ГБР открыло дело о подписании подозрения Татарову: глава САП Грищук заявил о давлении

04.01.2021, 17:57
ГБР открыло дело о подписании подозрения Татарову: глава САП Грищук заявил о давлении - Фото
Грищук Максим

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука после подписания подозрения замглавы Офиса президента Олегу Татарову. Об этом заявил Грищук в интервью изданию Бабель

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Следствие считает, что он подписал подозрение "невиновному лицу", то есть, Татарову. Однако, по словам главы САП, все решения в деле замглавы ОП обоснованы, а открытие дела ГБР Грищук считает "своеобразной попыткой давления".

"Я узнал об этом из СМИ. Потом мне подтвердили, что такое производство действительно существует. Я воспринимаю это как своеобразную попытку давления", – добавил Грищук.  

Также он отметил, что САП просили включить своих прокуроров в группу стороны обвинения по делу Татарова, однако в Офисе генпрокурора их "не услышали". 

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Станислав Стороженко
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