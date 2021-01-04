ГБР открыло дело о подписании подозрения Татарову: глава САП Грищук заявил о давлении
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука после подписания подозрения замглавы Офиса президента Олегу Татарову. Об этом заявил Грищук в интервью изданию Бабель.
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Следствие считает, что он подписал подозрение "невиновному лицу", то есть, Татарову. Однако, по словам главы САП, все решения в деле замглавы ОП обоснованы, а открытие дела ГБР Грищук считает "своеобразной попыткой давления".
"Я узнал об этом из СМИ. Потом мне подтвердили, что такое производство действительно существует. Я воспринимаю это как своеобразную попытку давления", – добавил Грищук.
Также он отметил, что САП просили включить своих прокуроров в группу стороны обвинения по делу Татарова, однако в Офисе генпрокурора их "не услышали".
- 18 декабря Грищук подписал подозрение Татарову по делу Укрбуда. Позднее Офис генпрокурора забрал дело у НАБУ и САП и передал его в СБУ. Из-за этого рассмотрение ходатайства по аресту Татарова перенесли.
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