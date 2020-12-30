Прокуроры Венедиктовой защитили Татарова. Обвинение развалено

Прокуроры Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой, назначенные после отстранения от дела Укрбуда Специальной антикоррупционной прокуратуры, отозвали ходатайство об избрании меры пресечения для замглавы Офиса президента Олега Татарова. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде.

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"Мы не можем утверждать, что подозрение (Татарову) было обоснованным", – заявил представитель стороны обвинения Андрей Грицан.

По словам прокуроров ОГП, у них не было достаточно времени для изучения материалов дела в полном объеме после передачи дела в СБУ.

Защита Татарова поддержала позицию прокуроров.

Судья ВАКС Тимур Хамзин удовлетворил ходатайство прокурора ОГП – прошение об избрании меры пресечения замглавы ОП вернули стороне обвинения.

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Станислав Стороженко

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