Прокуроры Венедиктовой защитили Татарова. Обвинение развалено
Прокуроры Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой, назначенные после отстранения от дела Укрбуда Специальной антикоррупционной прокуратуры, отозвали ходатайство об избрании меры пресечения для замглавы Офиса президента Олега Татарова. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде.
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"Мы не можем утверждать, что подозрение (Татарову) было обоснованным", – заявил представитель стороны обвинения Андрей Грицан.
По словам прокуроров ОГП, у них не было достаточно времени для изучения материалов дела в полном объеме после передачи дела в СБУ.
Защита Татарова поддержала позицию прокуроров.
Судья ВАКС Тимур Хамзин удовлетворил ходатайство прокурора ОГП – прошение об избрании меры пресечения замглавы ОП вернули стороне обвинения.
- 18 декабря и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову.
- 22 декабря сообщалось, что ходатайство о мере пресечения Татарова уже подписано главой САП – экс-замглаву ОП просили арестовать с правом выход под залог 10 млн грн.
- 24 декабря, Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- Избрание меры пресечения замглавы ОП должно было состояться 24 декабря, однако его перенесли из-за передачи дела в СБУ. 28 декабря ВАКС также не смог избрать Татарову меру пресечения – на заседание не явились прокуроры.
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