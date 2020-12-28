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Суд не смог избрать меру пресечения Татарову: прокуроры не явились на заседание

28.12.2020, 13:21
Суд не смог избрать меру пресечения Татарову: прокуроры не явились на заседание - Фото
Олег Татаров (скриншот видео телеканала 112)

Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, поскольку на заседание не явились прокуроры. Заседание суда транслировалось в Youtube.

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Судья подчеркнул, что участие прокуроров при определении меры пресечения является обязательным. Он перенес заседание на 10:00 30 декабря.

Ранее Центр противодействия коррупции сообщал, что после передачи дела Татарова от НАБУ в СБУ, группа прокуроров из САП была заменена на сотрудников Офиса генпрокурора.

СПРАВКА. НАБУ подозревает Татарова в подкупе эксперта МВД Константина Дубоноса: на то время глава правового департамента Укрбуда Татаров якобы пересылал сотруднику компании фото паспорта Дубоноса и давал указание оформить на того паркоместо за 250 000 грн со 100% скидкой. Дубонос за это якобы должен был при экспертизе занизить оценку ущерба от сделки по обмену квартир для Нацгвардии в центре Киева на квартиры на окраине.

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Денис Юдин
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