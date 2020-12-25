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НАБУ открыло дело из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело Татарова

25.12.2020, 23:03
НАБУ открыло дело из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело Татарова - Фото
Максим Грищук (Скриншот видео hromadske/Youtube)

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело замглавы Офиса президента Олега Татарова. Об этом заявил и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в интервью программе Мокрик По Живому.

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По словам Грищука, производство о вмешательстве в работу правоохранительных органов внесено в реестр досудебных расследований 3 декабря.

Речь идет о решении Венедиктовой поменять группу прокуроров по делу Татарова. Она сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить замглаве ОП о подозрении. Новая группа прокуроров должна была изучить дело с нуля, из-за этого замглавы Татарову сообщили о подозрении 18 декабря.

По словам Грищука, когда прокурор из первой группы уже был в суде и собирался ходатайствовать об избрании меры пресечения для Татарова, в САП узнали о замене прокуроров.

"Мы сначала подумали, что это ошибка ... потом поняли, что это не ошибка, а сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и предоставили указания детективам. У них на это ушло где-то две недели", – сказал он.

СПРАВКА. В деле Укрбуда НАБУ подозревает Татарова в подкупе эксперта МВД Константина Дубоноса: на то время глава правового департамента Укрбуда Татаров якобы пересылал сотруднику компании фото паспорта Дубоноса и давал указание оформить на того паркоместо за 250 000 грн со 100% скидкой. Дубонос за это якобы должен был при экспертизе занизить оценку ущерба от сделки по обмену квартир для Нацгвардии в центре Киева на квартиры на окраине.

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Наталия Медведева
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