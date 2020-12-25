НАБУ открыло дело из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело Татарова
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело замглавы Офиса президента Олега Татарова. Об этом заявил и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в интервью программе Мокрик По Живому.
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По словам Грищука, производство о вмешательстве в работу правоохранительных органов внесено в реестр досудебных расследований 3 декабря.
Речь идет о решении Венедиктовой поменять группу прокуроров по делу Татарова. Она сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить замглаве ОП о подозрении. Новая группа прокуроров должна была изучить дело с нуля, из-за этого замглавы Татарову сообщили о подозрении 18 декабря.
По словам Грищука, когда прокурор из первой группы уже был в суде и собирался ходатайствовать об избрании меры пресечения для Татарова, в САП узнали о замене прокуроров.
"Мы сначала подумали, что это ошибка ... потом поняли, что это не ошибка, а сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и предоставили указания детективам. У них на это ушло где-то две недели", – сказал он.
- 2 декабря НАБУ раскритиковало генпрокурора Венедиктову: та сорвала вручение подозрения экс-чиновнику Укрбуда.
- 18 декабря и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову.
- 24 декабря Высший антикорсуд должен был избрать ему меру пресечения. В тот же день Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ.
- В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- Из-за передачи дела ВАКС перенес рассмотрение ходатайства о мере пресечения Татарову. В САП заявили, что будут оспаривать решение.
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