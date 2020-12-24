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НАБУ заявило о схеме ухода от ответственности: Печерский суд – Офис генпрокурора

24.12.2020, 16:48
НАБУ заявило о схеме ухода от ответственности: Печерский суд – Офис генпрокурора - Фото
Артем Сытник (Фото: пресс-служба НАБУ)

Национальное антикоррупционное бюро считает, что в резонансных делах, которые расследует Бюро, прослеживается общая схема ухода от ответственности путем попытки передать дела в другие правоохранительные органы и избежания направления их в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщается в Telegram НАБУ.

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Схема проста, рассказывают в НАБУ: сторона защиты обращается в Печерский райсуд (который вообще не должен рассматривать дела по топ-коррупции), а тот обязывает генпрокурора определить новую подследственность.

"Генпрокурор добросовестно выполняет такие незаконные судебные решения, очевидно противоречащие законодательству – дела НАБУ запрещено передавать в другие органы досудебного расследования", – говорится в заявлении ведомства.

В НАБУ напоминают, что эту схему пытались провернуть в производстве по ВиЭйБи Банку. Такие же действия совершаются в деле по факту подкупа эксперта (подозреваемый замглавы Офиса президента Олег Татаров), которое является эпизодом в деле о хищении имущества Нацгвардии.

Кроме того НАБУ выразило обеспокоенность дальнейшей судьбой дела Окружного административного суда Киева, в рамках которого главе ОАСК Павлу Вовку сегодня, 24 декабря, вручили повестку в суд. Как отмечается, еще в августе Печерский райсуд столицы принял решение забрать дела ОАСК у НАБУ. После обжалования, заявляют в Бюро, суд безосновательно не передает материалы для дальнейшего рассмотрения в апелляции ВАКС.

Читайте также: Дело Татарова | "Офис генпрокурора совершил беспрецедентное нарушение закона". Полный текст заявления НАБУ

Наталия Медведева
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