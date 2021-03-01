ЦПК: Дело Татарова, почти наверняка, слили
Шевченковский суд Киева отказал НАБУ в продлении расследования по делу замглавы Офиса президента Олега Татарова, в котором его подозревают в коррупции. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Причем суд дважды отказал в продлении сроков.
"Еще вчера тысячи людей выходили на улицы из-за несправедливости судов, прокуратуры. А уже сегодня эти органы слили, почти наверняка, дело Татарова", – прокомментировали в ЦПК.
Таким образом, по информации центра, сегодня – последний день расследования. Дело должны либо закрыть, либо передать материалы на ознакомление Татарову и его защитникам в рамках направления обвинения в суд.
"Во втором случае делу все равно конец, ведь его почти сразу незаконно забрали у НАБУ и САП, а только они могут представлять сторону обвинения в нем", – пишут в ЦПК.
По информации Украинской правды, первый раз в продлении расследования суд отказал НАБУ в четверг, 25 февраля, второй раз, после повторного ходатайства, – сегодня.
По словам Артура Габриеляна, адвоката другого подозреваемого в деле Максима Микитася, по состоянию на 14:00 подозреваемым не вручали обвинительный акт.
В пресс-службе НАБУ корреспонденту LIGA.net отказались комментировать информацию о решении Шевченковского суда. Там сказали, что ее проверяют.
- 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по ч.3 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Следствие считает, что Татаров якобы был причастен к фальсификации экспертизы по делу Укрбуда.
- 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- 4 февраля 2021 года Антикорсуд остановил решение Печерского суда, по которому дело забрали у НАБУ.
- 23 февраля должно было состояться заседание суда, в котором Татаров пытается оспорить вручение ему подозрения. Заседание перенесли.
Комментарии