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ЦПК: Дело Татарова, почти наверняка, слили

01.03.2021, 17:11
ЦПК: Дело Татарова, почти наверняка, слили - Фото
Олег Татаров (скриншот видео телеканала 112)

Шевченковский суд Киева отказал НАБУ в продлении расследования по делу замглавы Офиса президента Олега Татарова, в котором его подозревают в коррупции. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Причем суд дважды отказал в продлении сроков.

"Еще вчера тысячи людей выходили на улицы из-за несправедливости судов, прокуратуры. А уже сегодня эти органы слили, почти наверняка, дело Татарова", – прокомментировали в ЦПК.

Таким образом, по информации центра, сегодня – последний день расследования. Дело должны либо закрыть, либо передать материалы на ознакомление Татарову и его защитникам в рамках направления обвинения в суд.

"Во втором случае делу все равно конец, ведь его почти сразу незаконно забрали у НАБУ и САП, а только они могут представлять сторону обвинения в нем", – пишут в ЦПК.

По информации Украинской правды, первый раз в продлении расследования суд отказал НАБУ в четверг, 25 февраля, второй раз, после повторного ходатайства, – сегодня.

По словам Артура Габриеляна, адвоката другого подозреваемого в деле Максима Микитася, по состоянию на 14:00 подозреваемым не вручали обвинительный акт.

В пресс-службе НАБУ корреспонденту LIGA.net отказались комментировать информацию о решении Шевченковского суда. Там сказали, что ее проверяют. 

Вадим Ребрина
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набу цпк Олег Татаров
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