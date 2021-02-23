ЦПК: Сегодня Татаров попытается отменить себе подозрение в Шевченковском суде
Сегодня, 23 февраля, в Шевченковском суде Киева в 14:30 должно состояться судебное заседание по делу замглавы Офиса президента Олега Татарова, в котором он обвиняется в фальсификации экспертизы Укрбуда. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, заявив, что таким образом Татаров пытается отменить врученное ему подозрение.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Центре назвали этот процесс незаконным, подчеркнув, что в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом такие дела должен рассматривать исключительно Высший антикорсуд. А Шевченковский суд не имеет полномочий на рассмотрение, поэтому решение в любом случае будет незаконным, заявили в ЦПК.
Также в Центре напомнили, что 21 февраля прокуроры ОГП изменили подозрение главному фигуранту дела экс-президенту Укрбуда Максиму Микитасю и что, вероятно, это было сделано с целью "вывести дела из-под юрисдикции ВАКС", а также "вывести из производства самого Татарова".
Рассказали в ЦПК и о судье, который будет рассматривать дело Татарова – Владимире Бугеле.
По информации Центра, в свое время он разрешил обыски у евромайдановцев, арестовал участника Революции достоинства, а также "незаконно арестовал Сергея Стерненко на 60 суток". Кроме того, в 2015 году временная следственная комиссия нашла в действиях судьи нарушения присяги и собиралась его увольнять, подчеркнули в ЦПК.
- 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по ч.3 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Следствие считает, что Татаров якобы был причастен к фальсификации экспертизы по делу Укрбуда.
- 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- 4 февраля 2021 года Антикорсуд остановил решение Печерского суда, по которому дело забрали у НАБУ.
- 12 февраля Офис генпрокурора вызвал директора бюро Сытника на допрос – возможно, чтобы все же забрать дело Татарова у НАБУ. Впрочем, в итоге допрос так и не состоялся.
Читайте также: Татаров в разгар Майдана получил звание "заслуженного юриста" от Януковича – документ
Комментарии