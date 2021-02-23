ЦПК: Сегодня Татаров попытается отменить себе подозрение в Шевченковском суде

Сегодня, 23 февраля, в Шевченковском суде Киева в 14:30 должно состояться судебное заседание по делу замглавы Офиса президента Олега Татарова, в котором он обвиняется в фальсификации экспертизы Укрбуда. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, заявив, что таким образом Татаров пытается отменить врученное ему подозрение.

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В Центре назвали этот процесс незаконным, подчеркнув, что в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом такие дела должен рассматривать исключительно Высший антикорсуд. А Шевченковский суд не имеет полномочий на рассмотрение, поэтому решение в любом случае будет незаконным, заявили в ЦПК.

Также в Центре напомнили, что 21 февраля прокуроры ОГП изменили подозрение главному фигуранту дела экс-президенту Укрбуда Максиму Микитасю и что, вероятно, это было сделано с целью "вывести дела из-под юрисдикции ВАКС", а также "вывести из производства самого Татарова".

Рассказали в ЦПК и о судье, который будет рассматривать дело Татарова – Владимире Бугеле.

По информации Центра, в свое время он разрешил обыски у евромайдановцев, арестовал участника Революции достоинства, а также "незаконно арестовал Сергея Стерненко на 60 суток". Кроме того, в 2015 году временная следственная комиссия нашла в действиях судьи нарушения присяги и собиралась его увольнять, подчеркнули в ЦПК.

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Дарья Мостовая

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