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Бутусов: Офис генпрокурора вызывает Сытника на допрос, чтобы забрать дело Татарова

12.02.2021, 22:29
Бутусов: Офис генпрокурора вызывает Сытника на допрос, чтобы забрать дело Татарова - Фото
Олег Татаров (Фото – скриншот из видео НАШ, Youtube)

Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководителей НАБУ в качестве свидетелей по делу против замглавы Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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На допрос, по его информации, вызваны старший детектив НАБУ Руслан Габриэлян, начальник Главного подразделения детективов Андрей Калужинский и директор НАБУ Артем Сытник.

Журналист уверен, что это делается, "чтобы забрать у НАБУ дело Татарова".

"Это не шутка и не прикол. Вызывая в качестве свидетелей руководителей, который ведут расследование и руководят НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить... конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело Татарова у НАБУ", — написал Бутусов.

Вызов на допрос подписали заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который, по информации Бутусова, связан с Татаровым, и прокурор Юрий Розанов.

  • 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по ч.3 ст. 369 УК (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Следствие считает, что он был причастен к фальсификации путем дачи взятки экспертизы по делу Укрбуда.
  • 24 декабря Офис генпрокурора на основании решения Печерского суда забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. В НАБУ считают, что это было сделано для того, чтобы Татаров впоследствии избежал наказания, так как суд, по мнению бюро, признает собранные СБУ доказательства против Татарова неправомерными — в НАБУ настаивают, что по закону расследовать подобные дела могут только они.
  • 4 февраля 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила исполнение решения Печерского суда, на основании которого дело Татарова было передано из НАБУ в СБУ.
Вадим Ребрина
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набу артем сытник юрий бутусов Олег Татаров
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