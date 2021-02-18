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Татаров в разгар Майдана получил звание "заслуженного юриста" от Януковича – документ

18.02.2021, 17:15
Татаров в разгар Майдана получил звание
Олег Татаров (Фото – скриншот из видео НАШ, Youtube)

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в разгар Революции достоинства получил звание "Заслуженный юрист Украины" от Виктора Януковича по личному представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко. Об этом сообщают "Схемы".

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На момент награждения Татаров занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД.

Захарченко подписал представление о награждении Татарова 16 декабря 2013 года. Янукович издал соответствующий указ 22 января 2014 года.

"Схемы" пишут, что Татаров регулярно публично комментировал события на Майдане, распространяя обвинения в адрес активистов.

Звание "Заслуженный юрист Украины" он получил за "безупречную службу, весомый вклад в развитие правового государства, борьбу с преступностью, умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка".

"Схемы" направили Татарову письмо с просьбой о комментарии и пообещали опубликовать ответ, как только его получат.

Во время Майдана Татаров от МВД публично комментировал происходившие события, оправдывая политику власти и силовиков. К примеру, как пишет Бабель, в ночь на 23 января (22-го Янукович присвоил Татарову новое звание) бойцы "Беркута" избили участников Автомайдана в киевском Крепостном переулке и на улице Щорса. Позже на брифинге Татаров якобы утверждал, что все было иначе – активисты Автомайдана напали на "Беркут".

В интервью Суспільному в августе 2020 года Татаров говорил: "Смотрите, я выполнял поручения как офицер. Если я давал брифинги, я только принимал информацию из материалов уголовных производств. Каких-либо личных мыслей я озвучивать не мог".

  • 5 августа 2020-го президент Владимир Зеленский назначил Татарова в ОП.
  • После Майдана Татаров был управляющим партнером адвокатского объединения Креденс, которое называют "юристами Портнова" (экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова, - ред.)".
  • Зеленский, комментируя назначение Татарова, заявил, что во времена Януковича в правоохранительных органах работали и профессионалы. "Этот конкретный человек никого не разгонял", – сказал Зеленский о Татарове. 
  • 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по ч.3 ст. 369 УК (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Следствие считает, что он был причастен к фальсификации путем дачи взятки экспертизы по делу Укрбуда.

Вадим Ребрина
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виктор янукович майдан виталий захарченко офис президента Олег Татаров
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