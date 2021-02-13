Венедиктова отменила допрос Сытника

Допроса директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и начальника подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского не будет. Об этом заявила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"Допрос Сытника и Калужинского отменяется", – написала Венедиктова.

О вызове на допрос руководителей НАБУ в качестве свидетелей по делу против замглавы Офиса президента Олега Татарова сообщил вчера журналист Юрий Бутусов. Кроме Сытника и Калужинского, по информации журналиста, должны допросить детектива НАБУ Руслана Габриэляна, который ведет дело Татарова. Бутусов опубликовал фотографии повестки Сытнику, подписанной замгенпрокурора Алексеем Симоненко. По предположению Бутусова, вызов на допрос является попыткой забрать дело Татарова у НАБУ, объявив о конфликте интересов.

Венедиктова не уточнила, будет ли отменен допрос Габриэляна.

18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по ч.3 ст. 369 УК (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Следствие считает, что он был причастен к фальсификации путем дачи взятки экспертизы по делу Укрбуда.

24 декабря Офис генпрокурора на основании решения Печерского суда забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. В НАБУ считают, что это было сделано для того, чтобы Татаров впоследствии избежал наказания, так как суд, по мнению бюро, признает собранные СБУ доказательства против Татарова неправомерными — в НАБУ настаивают, что по закону расследовать подобные дела могут только они.

4 февраля 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила исполнение решения Печерского суда, на основании которого дело Татарова было передано из НАБУ в СБУ.

Денис Юдин

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